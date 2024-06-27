Орловчанка Лилия Дмитриева привезла золото и бронзу со Всероссийских соревнований по стрельбе

Лилия Дмитриева привезла в Орел две медали: золото и серебро с этапа кубка России по пулевой стрельбе, который состоялся в июне 2024 года. Она стала победительницей в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени на дистанции 10 метров в дисциплине смешанные скорости. Дмитриева опередила свою соперницу, набрав на девять очков больше.

Соревнования прошли в Игнатово, Подмосковном поселке, и собрали более 400 стрелков из 44 различных регионов России. Подготовку спортсменки к соревнованиям проводил Петр Калганов. Видео с чемпионкой Лилией Дмитриевой можно посмотреть по ссылке ТК «Россия 1 Орел».