Липецкая область может привлечь педиатров из Орловской области с помощью губернаторской надбавки

В Липецкой области повысили единовременную выплату для педиатров с 1,5 до 3 миллионов рублей. Эти средства предназначены для детских врачей, которые впервые устраиваются на работу в государственные медицинские учреждения региона, сообщает oreltimes.ru.

Кроме того, медицинским работникам редких специальностей, имеющим ученую степень доктора медицинских наук, назначена выплата в размере 5 миллионов рублей.

Также для врачей строят жилье: в этом году планируется завершить строительство более 70 коттеджей, сообщает «Российская газета».

Существенная выплата, предложенная губернатором Липецкой области, может вызвать трудности для Орловской области, где и так наблюдается нехватка медицинских кадров. Ранее бывший сенатор Владимир Круглый охарактеризовал инициативу липецкого губернатора как «пример позитивной региональной практики» в поддержке медицинских работников.

Стоит отметить, что Липецкая область давно привлекает профессионалов из Орловской области. Например, в этом регионе стал работать врач общей практики с 35-летним стажем Сергей Пешков, а на пост главного федерального инспектора по Липецкой области в этом году назначена Ирина Провалёнкова.