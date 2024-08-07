Ливень не помешал верующим поклониться чудотворной иконе в Орле

Сегодня на Орёл обрушился сильный ливень с градом, но это не остановило верующих, которые пришли поклониться Казанской иконе Божией Матери. Свято-Успенский мужской монастырь продолжает принимать всех желающих помолиться перед святыней. Люди терпеливо стоят в очереди, несмотря на непогоду.

Видео, опубликованное в телеграм-канале Орловской митрополии, показывает, что никто из пришедших не уходит, а люди даже делятся своими зонтами друг с другом.

Сегодня в 19:00 состоятся торжественные проводы чудотворного образа, сообщает «Орелтаймс«.