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Ливень не помешал верующим поклониться чудотворной иконе в Орле

Лилия Липчанская
07 августа 2024
Фото: mk-kalm.ru

Сегодня на Орёл обрушился сильный ливень с градом, но это не остановило верующих, которые пришли поклониться Казанской иконе Божией Матери. Свято-Успенский мужской монастырь продолжает принимать всех желающих помолиться перед святыней. Люди терпеливо стоят в очереди, несмотря на непогоду.

Видео, опубликованное в телеграм-канале Орловской митрополии, показывает, что никто из пришедших не уходит, а люди даже делятся своими зонтами друг с другом.

Сегодня в 19:00 состоятся торжественные проводы чудотворного образа, сообщает «Орелтаймс«.

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