Ливенский районный суд лишил местного жителя водительских прав и конфисковал стоимость его автомобиля за езду в нетрезвом виде

В понедельник, 8 июля 2024 года, стало известно, что Ливенский райсуд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Суд приговорил орловца к 1 году и 9 дням исправительных работ с изъятием 10% заработной платы в пользу государства. Также лишил водительских прав на 4,5 года и конфисковал стоимость авто в размере 277 тысяч рублей.

В июле прошлого года мужчина привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Спустя несколько месяцев его снова поймали на аналогичном правонарушении, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Не согласившись с решением суда, осужденный подал апелляцию, однако областной суд оставил жалобу без удовлетворения.