3 июня 2022



Ливенскому пчеловоду доставили в посылке живых пчел

Ежегодно Почта России доставляет «живые посылки» с пчёлами орловским пчеловодам. К таким посылкам особое внимание. На коробке или пакете с отверстиями ставится метка «Осторожно. Пчёлы». На обратной стороне посылки прикреплены сопроводительные ветеринарные документы, а внутри специальным способом закреплены контейнеры с пчёлами. В одной ёмкости обычно находятся одна пчелиная матка и девять рабочих пчёл. На время доставки в контейнеры закладывается питание для насекомых. Сроки доставки позволяют быстро получить желанный заказ. Из г. Поставы Витебской области бандероль пришла пчеловоду на шестой день.

«К нам регулярно поступают такие посылки, – рассказал начальник Ливенского участка курьерской доставки Денис Булгаков. – В Ливенском районе много пчеловодов. Весна и начало лета – традиционный сезон для приобретения пчелиных маток, это связано с весенним размножением насекомых. И многие владельцы пасек стараются обновить пчелиную семью более здоровыми и крепкими особями. Особенно часто такие посылки к нам поступают из пчеловодческих хозяйств Адыгеи. Но этой весной впервые пришла посылка из Белоруссии».

 

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Опубликовано 03 Июн 2022 в 15:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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