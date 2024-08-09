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Лодочки из кабачков с фаршем и томатным соусом

Лилия Липчанская
09 августа 2024
Фото: сыромять.рф

Это блюдо отличается простотой в приготовлении, но при этом имеет неповторимый вкус. Томатный соус отлично дополняет говяжий фарш, а вместе они прекрасно сочетаются с кабачками.

Время приготовления: 50 мин.
Количество порций: 4

Ингредиенты:

  • Кабачки — 4–5 штук;
  • Репчатый лук — 2 штуки;
  • Чеснок — 2–3 зубчика;
  • Растительное масло — 3 ст. ложки;
  • Говяжий фарш — 500–600 г;
  • Томатный соус (маринара или другой) — 200–250 мл;
  • Итальянские травы — 1 ч. ложка;
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу;
  • Сыр — 80–100 г.

Приготовление:

  1. Разрежьте кабачки вдоль на половинки. С помощью ложки удалите мякоть, чтобы получились лодочки.
  2. Нарежьте лук небольшими кусочками, чеснок пропустите через пресс.
  3. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до лёгкой румяности за несколько минут. Добавьте чеснок и готовьте ещё 20–30 секунд.
  4. Выложите в сковороду фарш. Обжаривайте всё вместе ещё 3–5 минут.
  5. Добавьте томатный соус, итальянские травы, соль и перец. Тушите 8–10 минут. По желанию можно добавить измельчённую мякоть кабачков.
  6. Выложите лодочки на противень, застеленный пергаментом. Заполните их мясной начинкой и посыпьте тёртым сыром. Если кабачки заваливаются, немного подрежьте их со стороны дна.
  7. Запекайте лодочки из кабачков примерно 20–25 минут при температуре 180 °С.
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