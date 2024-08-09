Лодочки из кабачков с фаршем и томатным соусом

Это блюдо отличается простотой в приготовлении, но при этом имеет неповторимый вкус. Томатный соус отлично дополняет говяжий фарш, а вместе они прекрасно сочетаются с кабачками.

Время приготовления: 50 мин.

Количество порций: 4

Ингредиенты:

Кабачки — 4–5 штук;

Репчатый лук — 2 штуки;

Чеснок — 2–3 зубчика;

Растительное масло — 3 ст. ложки;

Говяжий фарш — 500–600 г;

Томатный соус (маринара или другой) — 200–250 мл;

Итальянские травы — 1 ч. ложка;

Соль, перец чёрный молотый — по вкусу;

Сыр — 80–100 г.

Приготовление: