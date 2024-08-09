Лодочки из кабачков с фаршем и томатным соусом

Это блюдо отличается простотой в приготовлении, но при этом имеет неповторимый вкус. Томатный соус отлично дополняет говяжий фарш, а вместе они прекрасно сочетаются с кабачками.
Время приготовления: 50 мин.
Количество порций: 4
Ингредиенты:
- Кабачки — 4–5 штук;
- Репчатый лук — 2 штуки;
- Чеснок — 2–3 зубчика;
- Растительное масло — 3 ст. ложки;
- Говяжий фарш — 500–600 г;
- Томатный соус (маринара или другой) — 200–250 мл;
- Итальянские травы — 1 ч. ложка;
- Соль, перец чёрный молотый — по вкусу;
- Сыр — 80–100 г.
Приготовление:
- Разрежьте кабачки вдоль на половинки. С помощью ложки удалите мякоть, чтобы получились лодочки.
- Нарежьте лук небольшими кусочками, чеснок пропустите через пресс.
- В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Обжарьте лук до лёгкой румяности за несколько минут. Добавьте чеснок и готовьте ещё 20–30 секунд.
- Выложите в сковороду фарш. Обжаривайте всё вместе ещё 3–5 минут.
- Добавьте томатный соус, итальянские травы, соль и перец. Тушите 8–10 минут. По желанию можно добавить измельчённую мякоть кабачков.
- Выложите лодочки на противень, застеленный пергаментом. Заполните их мясной начинкой и посыпьте тёртым сыром. Если кабачки заваливаются, немного подрежьте их со стороны дна.
- Запекайте лодочки из кабачков примерно 20–25 минут при температуре 180 °С.