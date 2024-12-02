Лунный календарь красоты в декабре: стало известно, в какие дни лучше всего подстригаться, краситься и менять причёску

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Лунный календарь — это инструмент, который помогает определить благоприятные дни для различных процедур и дел. Он основан на фазах Луны, которые влияют на нашу жизнь и самочувствие.

Древние цивилизации, такие как шумеры и египтяне, одними из первых начали использовать лунные календари. В Месопотамии лунная система применялась для определения времени посева и сбора урожая, а в Древнем Египте — для проведения религиозных обрядов и праздников.

Сегодня лунный календарь применяется в разных сферах жизни. Фазы Луны учитываются при планировании повседневных дел, включая уборку, поход к парикмахеру, косметологу или врачу.

В декабре 2024 года фазы Луны пройдут в следующем порядке:

растущая Луна (2–14 декабря);

полнолуние (15 декабря);

убывающая Луна (16–30 ноября);

новолуние (31 декабря).

Считается, что лунный календарь может подсказать, когда лучше стричься, делать окраску или завивку волос, изменять причёску. Для таких манипуляций подходят благоприятные дни — периоды, когда лунные сутки, фаза Луны, знак зодиака и день недели наполнены максимальной активностью. Поход к парикмахеру в эти дни с большой долей вероятности завершится удачно, поскольку можно не только улучшить внешний вид, но и избавиться от негативной энергетики, накопленной за целый год, а также наполниться позитивом и обрести гармонию.

Астрологи предупреждают, что в полнолуние и новолуние многие процедуры малоэффективны и даже бесполезны. Тело в этот период требует отдыха и покоя, поэтому любые манипуляции могут дать неожиданный эффект. На растущей Луне будет полезно всё, что питает и восстанавливает организм и его внешнюю оболочку — кожу, ногти, волосы. А в период убывающей Луны энергия спутника будет выводить из человека всё ненужное и отработанное, пишет iz.ru.

Согласно лунному календарю, самые благоприятные дни для стрижки волос в декабре 2024 года выпадут на 5, 6, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22 и 27 число. Неблагоприятными днями для похода в парикмахерскую станут 1, 2, 9, 10, 16, 28 декабря. Для быстрого роста волос лучше проводить стрижку 5, 6, 12, 13 числа, для укрепления волосяных луковиц — 15, 18, 20, 21, 22, 27, а для привлечения денег — 5, 12, 13, 21, 22 декабря.

Красить волосы тон в тон или темнее, а также осветлять или мелировать будет благоприятно 5, 7, 11, 12, 15, 18, 22 декабря. Укрепляющие и оздоровительные маски для волос принесут ощутимый эффект 10, 12, 13, 16, 20, 21, 25, 27 декабря. Все виды завивок и долговременного выпрямления лучше запланировать на 5, 7, 12, 13, 15, 21, 22 декабря. Для кардинальной смены причёски идеально подойдёт 15 декабря.

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