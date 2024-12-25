«Лётчику спасибо, он спас своим манёвром»: выживший пассажир рухнувшего самолёта в Актау поделился своими воспоминаниями

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Субхонкул, пассажир разбившегося в Актау самолёта 25 декабря 2024 года, поделился своими воспоминаниями о произошедшем. По его словам, борт несколько раз пытался приземлиться в районе Грозного, но каждая попытка была неудачной. Затем пассажиры услышали хлопок, и самолёт резко изменил направление полёта.

-Лётчику спасибо, он спас своим манёвром. Если бы не он, мы бы все погибли. Хвостовая часть была завалена, — вспоминает Субхонкул.

Когда выпали кислородные маски, мужчина понял, что кислорода в них почти нет. Он пересел на заднее сиденье и воспользовался другой маской. Также пассажир отметил, что перед падением самолёт кружил в воздухе. Все, кто сидел рядом с ним, остались живы, хотя и получили травмы. Люди просили о помощи и стонали от боли.

Сам Субхонкул чудом не пострадал, однако сейчас он испытывает сильные головные боли. Мужчина живёт в Екатеринбурге и летел по делам в Грозный с пересадкой через Баку.

Всего в крушении пассажирского самолета выжило 29 человек, 11 человек находится в реанимации.

Ранее мы писали про авиакатастрофу в Актау: минимум 10 человек погибли после падения самолета, видео (НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ).