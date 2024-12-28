Люди в злости сдают билеты: в поездах теперь это делать строго запрещено — как теперь будут ездить пассажиры РЖД

С 2025 года Российские железные дороги (РЖД) вводят новые правила, направленные на улучшение безопасности и удобства пассажиров.

Одним из важных нововведений стали гибкие временные интервалы для использования нижних полок в купейных и плацкартных вагонах.

Гибкие интервалы для нижних полок:

С 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 — нижние места доступны для утреннего и вечернего приёма пищи.

— нижние места доступны для утреннего и вечернего приёма пищи. С 12:00 до 15:00 — обеденный перерыв, когда пассажиры верхних полок могут воспользоваться столиками на нижних местах.

Эти меры призваны улучшить комфорт пассажиров, особенно тех, кто занимает верхние полки и сталкивается с неудобствами при приёме пищи.

Новые правила для использования электронных устройств:

Громкое прослушивание музыки без наушников теперь запрещено.

Запрещены онлайн-занятия и другие шумные активности.

Пассажирам рекомендуется использовать гаджеты с наушниками на минимальной громкости, чтобы создать спокойную атмосферу.

Улучшения в сервисе и инфраструктуре:

РЖД повышает качество питания в вагонах-ресторанах.

В премиум-купе устанавливают индивидуальный климат-контроль.

Дополнительные розетки и USB-порты для зарядки.

Модернизация системы информирования с помощью цифровых табло и мобильных приложений.

Рекомендации для пассажиров:

Ознакомьтесь с расписанием использования нижних полок.

Используйте наушники для электронных активностей.

Приобретайте портативные зарядные устройства для удобства.

Уважайте потребности других пассажиров.

Эти меры являются частью более широкой программы модернизации пассажирских перевозок, которая направлена на улучшение комфорта, безопасности и эффективности работы железных дорог в России.