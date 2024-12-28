Люди в злости сдают билеты: в поездах теперь это делать строго запрещено — как теперь будут ездить пассажиры РЖД

С 2025 года Российские железные дороги (РЖД) вводят новые правила, направленные на улучшение безопасности и удобства пассажиров.
Одним из важных нововведений стали гибкие временные интервалы для использования нижних полок в купейных и плацкартных вагонах.
Гибкие интервалы для нижних полок:
- С 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 — нижние места доступны для утреннего и вечернего приёма пищи.
- С 12:00 до 15:00 — обеденный перерыв, когда пассажиры верхних полок могут воспользоваться столиками на нижних местах.
Эти меры призваны улучшить комфорт пассажиров, особенно тех, кто занимает верхние полки и сталкивается с неудобствами при приёме пищи.
Новые правила для использования электронных устройств:
- Громкое прослушивание музыки без наушников теперь запрещено.
- Запрещены онлайн-занятия и другие шумные активности.
- Пассажирам рекомендуется использовать гаджеты с наушниками на минимальной громкости, чтобы создать спокойную атмосферу.
Улучшения в сервисе и инфраструктуре:
- РЖД повышает качество питания в вагонах-ресторанах.
- В премиум-купе устанавливают индивидуальный климат-контроль.
- Дополнительные розетки и USB-порты для зарядки.
- Модернизация системы информирования с помощью цифровых табло и мобильных приложений.
Рекомендации для пассажиров:
- Ознакомьтесь с расписанием использования нижних полок.
- Используйте наушники для электронных активностей.
- Приобретайте портативные зарядные устройства для удобства.
- Уважайте потребности других пассажиров.
Эти меры являются частью более широкой программы модернизации пассажирских перевозок, которая направлена на улучшение комфорта, безопасности и эффективности работы железных дорог в России.