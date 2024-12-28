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Люди в злости сдают билеты: в поездах теперь это делать строго запрещено — как теперь будут ездить пассажиры РЖД

Евгения Гулевская
28 декабря 2024

С 2025 года Российские железные дороги (РЖД) вводят новые правила, направленные на улучшение безопасности и удобства пассажиров.

Одним из важных нововведений стали гибкие временные интервалы для использования нижних полок в купейных и плацкартных вагонах.

Гибкие интервалы для нижних полок:

  • С 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 21:00 — нижние места доступны для утреннего и вечернего приёма пищи.
  • С 12:00 до 15:00 — обеденный перерыв, когда пассажиры верхних полок могут воспользоваться столиками на нижних местах.

Эти меры призваны улучшить комфорт пассажиров, особенно тех, кто занимает верхние полки и сталкивается с неудобствами при приёме пищи.

Новые правила для использования электронных устройств:

  • Громкое прослушивание музыки без наушников теперь запрещено.
  • Запрещены онлайн-занятия и другие шумные активности.
  • Пассажирам рекомендуется использовать гаджеты с наушниками на минимальной громкости, чтобы создать спокойную атмосферу.

Улучшения в сервисе и инфраструктуре:

  • РЖД повышает качество питания в вагонах-ресторанах.
  • В премиум-купе устанавливают индивидуальный климат-контроль.
  • Дополнительные розетки и USB-порты для зарядки.
  • Модернизация системы информирования с помощью цифровых табло и мобильных приложений.

Рекомендации для пассажиров:

  • Ознакомьтесь с расписанием использования нижних полок.
  • Используйте наушники для электронных активностей.
  • Приобретайте портативные зарядные устройства для удобства.
  • Уважайте потребности других пассажиров.

Эти меры являются частью более широкой программы модернизации пассажирских перевозок, которая направлена на улучшение комфорта, безопасности и эффективности работы железных дорог в России.

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