Майские морозы помогли производителям зерна с ценами

Продажа по себестоимости не грозит, уверен орловский губернатор. Сегодня, 19 августа 2024 года, цены на зерно обсудили на заседании правительства региона. Руководитель департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева сообщила, что сейчас средняя цена на пшеницу 3 класса составляет:

на глубокой воде (Новороссийск) — 16,7 тыс. рублей за тонну;

на малой воде (Ростов и Ейск) — 15,5 тыс. рублей;

в Орловской области — 13,5 тыс. рублей.

Суровцева отметила, что цены зависят от прогнозов на урожай и от цен на мировом рынке. В этом году область получила 300 миллионов рублей зерновых субсидий для компенсации потерь аграриев в период низкой цены на зерно. Эти средства были доведены в первом квартале.

Губернатор Андрей Клычков уточнил, что в регионе в основном выращивают пшеницу четвёртого класса. Но даже она стоит значительно больше, чем в прошлом году, когда цена была 8–9 тысяч рублей за тонну, что ниже себестоимости. Это связано с тем, что меньше посеяли зерновых культур и с майскими морозами. Они меньше коснулись Орловскую область, чем многие другие регионы, поэтому ожидается уменьшение объёма урожая.

В целом Орловская область идёт аналогично прошлому году с небольшим снижением. Однако ещё не все культуры убраны. По мнению губернатора, регион выйдет на схожий показатель рекордного 2023 года по зерновым, зернобобовым и масличным культурам, сообщает «Орелград».