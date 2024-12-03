МакSим о борьбе с алкоголизмом: как ей удалось победить зависимость

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41-летняя певица МакSим, в своей искренней исповеди на эфире «Шоу Воли», поделилась, что с ней «перепробовали все возможные кодировки». Артистка открыла свою душу, рассказывая о жестокой борьбе с зависимостью, сообщает dzen.ru.

Летом 2023 года МакSим (Марина Максимова) решилась на лечение от алкоголизма, погрузившись в мир реабилитационного центра. Она описала, как её жизнь висела на волоске: находясь в реанимации, она чувствовала, что ни один метод не приносил облегчения. «В моем случае мне помог Бог», — призналась она. Словно побеждая неприступную крепость, Марина боролась с зависимостью: «Перепробовали все возможные варианты, но я всегда утверждала: «Я очень сильная. Если я не захочу, я не буду пить». Пока вы так думаете, значит, вы еще не на дне».