«Малкин уехал. Юра, выходи!»

№20 (689) от 15 июня 2021 г.

В Верховском районе, где, как известно, очень любит охотиться мэр Орла Юрий Парахин, происходят странные вещи: урочище Корсунь, которое числится за местным обществом охотников и рыболовов, недавним постановлением правительства области приобрело статус … заказника. По мнению членов общества, без всяких на то оснований. Впрочем, основания, чтобы лишить местных охотников и рыболовов этого участка, были. И еще какие.

Егерь обхода №2 урочища Корсунь Александр Сапрыкин, тот самый, теперь уже бывший, сотрудник казенного учреждения «Орелоблохотучреждение», который остановил автомобиль с находившимся в нем охотником Парахиным и потребовал от него предъявить оружие и разрешительные документы, не только лишился работы после данного «инцидента», но и стал впоследствии непосредственным участником событий, которые предшествовали «захвату» урочища.

На территории биологического заказника «Корсунский» теперь разрешена только регулировка численности животных, а это значит, что члены общества охотников охотиться здесь не смогут. Кто-то скажет: что в этом плохого? Зато животные останутся целы. Наверное, ничего, если бы не одно обстоятельство: теперь никто не может гарантировать, что на этой территории не появится феодала, простите, охотник без каких-либо документов. И еще: сельхозпосевы, которые теперь находятся на территории заказника, где, к слову, нет ни единого краснокнижного растения, запрещено обрабатывать от сорняков и вредителей в связи с новым статусом этой территории. А это значит, что верховские сельхозтоваропроизводители получат гораздо меньший урожай, чем рассчитывали. Задумывался ли об этом губернатор Клычков, который тоже является большим поклонником охоты, когда подписывал соответствующее постановление? Если нет — самое время подумать.

Я работаю в общественной орловской организации охотников и рыболовов и закреплен за данным участком, — рассказывает Александр Сапрыкин. — За нашим обществом эта территория числится с 2010 года. Было соответствующее постановление правительства области, и был проведен аукцион. В 2013 году вокруг урочища образовалось хозяйство господина М. — он выиграл аукцион, еще в нем участвовал двоюродный брат всем нам известного неравнодушного к охоте чиновника. То есть допустили до аукциона только этих двух человек, чтобы заключить хозяйственное соглашение, хотя заявки подавали порядка десяти человек. Даже прокуратура вносила представление: аукцион был проведен с нарушениями, это все происходило, когда Парахин еще был заместителем Козлова (экс-губернатора Орловской области. – Прим. ред.). Когда проводился аукцион, двоюродный брат известной персоны отказался от участия в нем, и это хозяйство взяли в аренду на 49 лет за 30 тысяч рублей.

Наш участок оказался внутри этого хозяйства. И они договорились с управлением экологии, чтобы заключить договор субаренды на наш участок. Хотели пользоваться и им. Но такой договор не предусмотрен законом, а представители управления на собрании обычным охотникам говорили, что это законно. Все же этот договор был заключен, и через некоторое время после моего обращения в природоохранную прокуратуру отменен. То есть года четыре этим участком пользовались незаконно. Я работал в казенном учреждении, ранее мы там и видео снимали, как останавливали охотника Парахина. Он неоднократно там бывал, около корсунского леса. Он не представил мне оружие и при мне звонил Алёхину — начальнику управления эконадзора. Алехин приказал мне уехать оттуда и не трогать Парахина. Через некоторое время я был уволен. Это произошло осенью 2019 года, а в декабре со мной уже не перезаключили контракт. Ранее со мной подписывали срочный договор, но они не имели права этого делать по трудовому законодательству, поэтому я выиграл суд. Организация заплатила 50 тысяч штрафа, и меня восстановили на работе. Но работать мне не дали, посадили в кабинет, я не выезжал в рейды, собственно, весь смысл моей работы терялся. Я сидел, смотрел в окно и ничего не делал, хотя должен был по своим должностным обязанностям ездить в плановые рейды. Мне конкретно было сказано: нам не нужны люди, которые останавливают наших друзей. Пришлось уволиться. Это был 2020 год.

Вернемся к договору субаренды, мы добились его расторжения. Позиция управления экологии была такая: это не участок общества, а участок господина М. Бывший природоохранный прокурор Рыжиков, теперь он в департаменте надзорной деятельности, тоже так считал. И это было удивительно. Мы обратились к нынешнему природоохранному прокурору, в областную прокуратуру обращались, писали несколько раз в правительство области. В правительстве наши обращения не рассматривали, отписывали тому, кто этими делами и занимался. Природоохранная все-таки внесла представление департаменту, и департамент вышел с иском в суд. С требованиями изъять у М. вот эту территорию. Мы говорим: зачем такие требования? М. она не принадлежит. Это был некорректный иск, по моему мнению. Если у него этого нет, что вы собираетесь изымать? Мы, члены общества, заявили себя третьими лицами, так как наши права тоже были затронуты. Здесь, в орловском суде, нам сказали, что эта территория М. Воронежский апелляционный суд разъяснил, что эта территория общества охотников, на аукцион она не выставлялась, она нам законно принадлежит.

С осени 2021 года я уже там работал егерем. И мне передали, что «будет ответочка». В СК ведь еще шли разбирательства, тогда прокурор Малкин здесь еще был. Мы обращались к Малкину, прокуроры – в СК. Прокуратура установила факты грубых нарушений при реализации полномочий заместителем начальника управления, они были связаны с несоблюдением порядка выдачи разрешений на добычу охотресурсов. А когда Малкин ушел, из нашего участка решили сделать заказник, чтобы мы там не охотились. Чтобы он относился к управлению эконадзора. Зачем? Чтобы они выписывали путевки своим на регулировку численности?

Ведь что такое заказник? Должны быть заключения ученых, специалистов, которые разбираются в растениях краснокнижных. Есть перечень определенных условий. Просто так создать заказник нельзя. И заказник создается из общедоступных мест, которые не переданы никому. Получается, у нас не изъяли этот участок, а просто в наглую взяли и отправили проект постановления в Минприроды. Но это фикция: якобы на данной территории растут краснокнижные цветы. Их там нет. Мы открываем Красную книгу Орловской области и видим, что на данной территории краснокнижных растений нет. Есть на границе с районом, и к корсунскому лесу они не имеют никакого отношения. В Минприроды к тому же, видимо, были не в курсе, что этот участок закреплен за обществом охотников.

Согласовывают с Минприроды за подписью заместителя губернатора Ивановского. Но Ивановский только пришел, он ничего еще не знает об этой ситуации. Я узнаю это все, пишу в прокуратуру. Природоохранный прокурор вносит представление администрации области, в правовой отдел. Заказник делать нельзя. Нарушений — масса. Все расписано на трех листах. Правовое управление пишет замечания на проект создания этого заказника: «Сведения об особо охраняемых природных территориях, на основании которых формируется государственный кадастр, собираются и обновляются на основе научно-исследовательских, проектно-изыскательных и инвентаризационных материалов, результатов специальных исследований, данных мониторинга, содержащих достоверные данные об особо охраняемых природных территориях. Таким образом, предусматривается наличие соответствующих обосновывающих материалов и исследований, которые достоверно будут указывать на наличие объектов, подлежащих охране. Так как обосновывающие материалы не представлены, принятие решения о создании заказника является преждевременным».

Мы думаем: ну, смысл дальше писать, идти куда-то, все же логично. Эти замечания правового управления администрации области датированы 29 апреля. А 31 мая выходит постановление о создании заказника. За подписью Клычкова. Как так-то?

— Ранее я записывался на прием к Ивановскому. Но мне было назначено только на 2 июня. Прихожу, говорю: «Владимир Сергеевич, такая ситуация». Присутствовали Алёхин, Рыжиков. Я рассказал, что из наших территорий создан заказник. Он поворачивается к ним: «А что, мы разве могли так сделать?». «Да, мы можем», можем изъять, все что угодно. Выходит, они ввели в заблуждение и Ивановского, и Минприроды? Они не сказали всей сути? Видел ли Ивановский замечания правового управления? Вероятно, нет. Потому что правовое управление отправило эти замечания в департамент надзорной деятельности, в чьем подчинении управление эконадзора. Постановление подписано, но у нас никто ничего не изымал. Общество охотников и рыболовов продолжает работать на этой территории.

Не только интересы общества нарушены, а еще и фермеров, сельхозорганизаций, теперь они не могут обрабатывать свои поля, использование ядохимикатов на этой территории запрещено. Поля находятся на территории заказника. Какой будет доход у сельхозников? Для чего вы создали этот заказник? Насолить нам? Так вы еще и сельхозпроизводителям насолили. Я понимаю, нас хотят затянуть в суды, три года пройдет, но за три года сколько потеряют сельхозтоваропроизводители? Это что, месть тем людям, которые ходили в суды?

Алехин у Ивановского, знаете, что говорил? На этот заказник будут выделены деньги, и там будут детей на лошадках катать. Я хочу задать вопросы к тем, кто за всем этим, по моему мнению, стоит: зачем создавать социальную напряженность среди фермеров, членов правления охотобщества? Зачем такими действиями народ-то будоражить? Это что за подмена понятий? Нам говорят о мосте, о тещиной дороге. Потом уходит прокурор Малкин, и что? Юра, выходи! Юра выходит и дает интервью, какой он хороший и замечательный. Вы зачем нам его втюхиваете? Мы плохо читаем, мы интернетом не пользуемся, или мы не понимаем, что происходит? Или мы не видим, что творится с мостами, с плиткой и со всем остальным? Мост развалить лет на пять – можно, из нашего участка сделать заказник – можно, делай. И плевать, что там фермеры, плевать, что там не будет охоты. Кому-то нужно досуг провести? И не волнует, что в школе детей нужно накормить нормально – нужно в заказник деньги влить! Они вообще в своем уме, эти люди? Мне передавали, что они нам этого так не оставят. И вот они это сделали. Сделали фикцию. Люди дураки, а они грамотные? Они говорят, тот же губернатор: в такое время нам нужно объединиться. С кем мне быть вместе, с Юрием Николаевичем? И понимаете, приходят новые люди, тот же Ивановский, в принципе, хороший человек, и вот уже вокруг него эти «специалисты». Мне кажется, что набраны люди, которые даже не понимают, где находятся. Не понимают, какой у них статус, что им можно, чего нельзя, у них нет никаких границ. Они не понимают, что такое хорошо, что плохо. Они понимают только то, что им нужно.

P.S. На днях члены Орловской областной общественной организации охотников и рыболовов Верховского района обратились к прокурору области с просьбой проверить законность постановления правительства области о создании заказника «Корсунский» на территории общества и принять соответствующие меры прокурорского реагирования.

Фото из соцсети ВК Евгения Алехина.

На снимках — Алёхин с Парахиным и Клычковым.