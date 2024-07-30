Малоархангельских овец отправят на убой: распоряжение губернатора Клычкова

В июле 2024 года глава Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение об изъятии и последующем убое овец в Малоархангельском районе. Соответствующая информация размещена на официальном сайте правительства региона.

Такое решение было принято после обнаружения случаев заражения оспой овец и коз в личных подсобных хозяйствах жителей района.

Согласно распоряжению губернатора, изыматься и отправляться на убой будут овцы, находящиеся на территории заражённых хозяйств. Кроме того, будет изъята и уничтожена продукция, полученная от этих животных.

По последним данным, в Орловской области зафиксировано пять очагов заболевания оспой овец и коз. В частности, болезнь была выявлена в Колпнянском, Малоархангельском и Сосковском районах.