Малыш появился на свет вопреки тройной ошибки врачей: мама из Петропавловска-Камчатского требует от медиков миллион рублей компенсации

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Ульяна из Петропавловска-Камчатского столкнулась с трудной ситуацией во время беременности. В марте 2024 года она узнала о своём положении и вскоре почувствовала себя плохо. Она обратилась в гинекологическое отделение местной больницы, где ей сделали УЗИ. Результаты исследования показали «замершую беременность», что означало гибель плода внутри утробы. Врачи рекомендовали сделать вакуумный аборт как можно скорее.

После процедуры Ульяна долго восстанавливалась и чувствовала себя плохо. Через неделю она решила обратиться в частную клинику для повторного УЗИ и была шокирована, узнав, что ребёнок всё ещё жив. Она поняла, что врачи совершили ошибку, и решила действовать, пишет Mash.

В суде Ульяна объяснила, что специалисты допустили три ошибки: при проведении УЗИ, постановке диагноза и проведении аборта. Она потребовала наказать виновных и взыскать с них компенсацию в размере миллиона рублей. К счастью, в октябре ребёнок родился здоровым и счастливым. Эта история напоминает нам о важности профессионализма и внимательности в медицинской практике.

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