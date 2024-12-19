«Мама не вернётся. Позаботьтесь о нём»: в Санкт-Петербурге врач-педиатр с 9-летним стажем оставила своего новорождённого сына в ТЦ, фото и видео

Фото: ЧП Live

Сегодня, 19 декабря 2024 года , стало известно, что в Санкт-Петербурге врач-педиатр оставила своего новорождённого сына из-за постродовой депрессии. 35-летняя женщина, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, столкнулась с серьёзными эмоциональными трудностями после рождения второго ребёнка. Из-за нехватки сил и депрессии она решила оставить малыша в торговом центре. Смотрите видео по ссылке.

Сотрудники ТЦ вызвали скорую помощь, и кроху отправили в больницу на обследование. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. Мамаша, бросившая младенца — педиатр с 9-летним стажем.

Фото: ЧП Live

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