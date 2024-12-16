Маникюр на Новый год 2025: как создать модный образ в год Змеи

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До Нового года осталось чуть больше двух недель, и если вы ещё не выбрали дизайн для своего маникюра, то сейчас самое время. В этой статье мы расскажем о самых актуальных идеях маникюра на Новый 2025 год.

Коричневый маникюр

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Коричневый цвет — один из главных трендов этого сезона. Он полюбился дизайнерам и модницам за свою универсальность и теплоту. Кроме того, по мнению астрологов, этот цвет нравится символу наступающего года — Зелёной Деревянной Змее. Поэтому коричневый маникюр может принести удачу.

Если вы хотите сделать свой коричневый маникюр более праздничным, добавьте к нему глиттер или сияющую втирку. Блестки всегда помогают создать новогоднее настроение.

Блестящий маникюр

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Самый модный новогодний маникюр — блестящий. Блеск и сияние традиционно ассоциируются у нас с праздниками, поэтому они становятся самым популярным выбором. В этом сезоне у тренда нет чётких рамок, есть только одно условие: ваши ногти должны блестеть.

Вы можете добиться этого эффекта разными способами: использовать лак с мелким глиттером, металлическую втирку, крупные элементы из специальной голографической фольги или стразы любых размеров. Дайте волю своей фантазии!

Змеиный дизайн

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Ещё один способ почтить символ года и получить модный маникюр — сделать змеиный дизайн. Он будет классно выглядеть в любом оттенке, хотя астрологи рекомендуют присмотреться именно к зелёной гамме. Если вы не суеверны, смело используйте любой цвет. Ваша змея может быть розовой, красной или золотой.

Если покрывать «чешуёй» все десять ногтей вы не хотите, сделайте акцент только на двух пальцах, а на остальные нанесите однотонный или просто блестящий лак.

«Красный бархат»

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«Красный бархат» — это один из самых актуальных дизайнов прямо сейчас. Чтобы его создать, вам понадобится три лака и немного терпения. Сначала нанесите подложку из серебряного или золотого лака с эффектом «кошачий глаз», а сверху покройте витражным тёмно-красным цветом. Всё гениальное просто!

Маникюр с бантами

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Даже если кокеткор вам не по вкусу, примерить банты в новогоднюю ночь всё равно стоит. Хотя бы на ногтях. Это можно сделать множеством способов: нарисовать бантик, сделать 3D-рисунок при помощи специального геля или прикрепить объёмный бант на ноготь. Тем более что в маникюр вернулся максимализм, а значит, переборщить будет очень сложно.

Вишнёвый маникюр

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Более сдержанная версия «красного бархата» — классическое однотонное покрытие вишнёвым цветом. Вишнёвый лак лучше всего смотрится на коротких ногтях формы мягкий квадрат, но вы можете экспериментировать и с длиной, и с формой. А можете применить любимый трюк всех поклонников минимализма: взять несколько максимально похожих друг на друга оттенков и выделить несколько ногтей отличающимся тоном. Заметно это будет только при близком рассмотрении, но маникюр сразу станет интереснее.

Микс трендов

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Если от написанного выше у вас пошла голова кругом и теперь вы хотите все эти дизайны в одну новогоднюю ночь, у нас есть решение: просто соедините несколько трендов в одном маникюре. Выберете строго одну цветовую гамму и нанесите на один из ногтей бант, на другой — змеиную чешую, на третий — глиттер. И помните, Новый год — время решиться на самые смелые эксперименты.

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