Орловская среда - региональный сайт Орловской области

Маринад для шашлыка из свинины с мёдом и апельсиновой цедрой

Лилия Липчанская
08 августа 2024
Фото: ogonek-prospekt-medikov.clients.site

Этот маринад придаёт мясу необычный, нежный вкус со сладковато-цитрусовым ароматом. Он понравится всем любителям азиатской кухни и тем, кто хочет попробовать что-то новое вместо привычных майонезных маринадов с луком.

Рецепт рассчитан на 1,5 кг свиной шейки. Время приготовления — 5 минут (активное время).

Ингредиенты:

  • чеснок — 2 зубчика;
  • столовая горчица — 2 ст. ложки;
  • мёд — 2 ст. ложки;
  • тёртая цедра апельсина — 1 ч. ложка;
  • молотый чёрный перец — ½ ч. ложки;
  • соль — ½ ч. ложки.

Приготовление:

  1. Мелко порубите чеснок ножом или пропустите через пресс.
  2. Смешайте все ингредиенты в миске. Залейте маринадом порционные куски мяса и перемешайте.
  3. Уберите мясо в холодильник примерно на 12 часов.
Нравится: 0

Что будем искать? Например,Человек