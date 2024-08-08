Маринад для шашлыка из свинины с мёдом и апельсиновой цедрой

Этот маринад придаёт мясу необычный, нежный вкус со сладковато-цитрусовым ароматом. Он понравится всем любителям азиатской кухни и тем, кто хочет попробовать что-то новое вместо привычных майонезных маринадов с луком.

Рецепт рассчитан на 1,5 кг свиной шейки. Время приготовления — 5 минут (активное время).

Ингредиенты:

чеснок — 2 зубчика;

столовая горчица — 2 ст. ложки;

мёд — 2 ст. ложки;

тёртая цедра апельсина — 1 ч. ложка;

молотый чёрный перец — ½ ч. ложки;

соль — ½ ч. ложки.

Приготовление: