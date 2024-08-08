Маринад для шашлыка из свинины с мёдом и апельсиновой цедрой

Этот маринад придаёт мясу необычный, нежный вкус со сладковато-цитрусовым ароматом. Он понравится всем любителям азиатской кухни и тем, кто хочет попробовать что-то новое вместо привычных майонезных маринадов с луком.
Рецепт рассчитан на 1,5 кг свиной шейки. Время приготовления — 5 минут (активное время).
Ингредиенты:
- чеснок — 2 зубчика;
- столовая горчица — 2 ст. ложки;
- мёд — 2 ст. ложки;
- тёртая цедра апельсина — 1 ч. ложка;
- молотый чёрный перец — ½ ч. ложки;
- соль — ½ ч. ложки.
Приготовление:
- Мелко порубите чеснок ножом или пропустите через пресс.
- Смешайте все ингредиенты в миске. Залейте маринадом порционные куски мяса и перемешайте.
- Уберите мясо в холодильник примерно на 12 часов.