Мария Погребняк расписалась с Игорем Головинским в отделении МФЦ, за неделю до родов

В пятницу, 30 августа 2024 года, стало известно, что известная блогерша Мария Погребняк связала себя узами брака с бизнесменом Игорем Головинским в одном из отделений МФЦ. Это произошло за неделю до рождения четвёртого ребёнка Марии.

Церемония прошла без лишнего шума и внимания со стороны прессы. Пара решила не устраивать пышное торжество, а ограничилась простой росписью в многофункциональном центре.

Напомним, что Мария и Игорь приняли решение создать семью спустя восемь месяцев после развода Марии с футболистом Павлом Погребняком. Их брак продлился 17 лет, и за это время у пары родилось трое сыновей, сообщает «LIFE.ru».

Ранее мы писали, что известная балерина Анастасия Волочкова высказалась о предложении депутатов проверять артистов на употребление алкоголя перед выходом на сцену. В своём блоге в социальной сети она назвала эту идею бредом, сообщили NEWS.ru.