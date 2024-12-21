Маршрутчики Орла проигнорировали требования властей

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Ситуация с общественным транспортом в Орле ухудшается с каждым днем. Орловцы, вынужденные проводить по часу на холодных остановках, фиксируют волну жалоб. Неравнодушные жители Никуличей предоставляют областной власти убедительные свидетельства безответственной работы автобусных перевозчиков.

«За 30 минут четвёртый автобус маршрута №354 не остановился на остановке «Новые Никуличи». Время с 15.30 до 16.00 19 декабря. Мэрия обещала принять эффективные меры. Ждём!» – делится с ОрелТаймс житель посёлка Никуличи Владимир Мясин.

Напомним, 12 декабря председатель Орловского горсовета Василий Новиков пригрозил местным перевозчикам отменой повышения тарифов на проезд. Им был выставлен ультиматум: либо они начнут исполнять свои обязательства по обслуживанию населения, либо решение о повышении стоимости проезда будет пересмотрено. На исправление ситуации перевозчикам была предоставлена всего неделя. Однако сейчас мы видим, что ситуация на маршруте №354 «Знаменка — Институт ЗБК» лишь ухудшилась. Цены на проезд в маршрутках, как правило, повышаются после решений городских властей. С 2025 года орловцы будут платить 32 рубля за наличный расчет и 29 рублей — за безналичный, сообщает «ОрелТаймс».