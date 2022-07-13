«Мартышка вздумала трудиться: нашла чурбан, и ну над ним возиться!»

№22 (691) от 13 июля 2022 г.

Жителей Заводского района, проживающих на улицах Линейная, Городская, Мопра, Комсомольская и др., «порадовали» «инновационным» ремонтом лестничного марша через железнодорожную насыпь, «соединяющую» улицы Скульптурную и Мопра. Вместо отдельных, разрушенных от времени, еще «советских» ступеней появились новые — из шпал. Теперь лестничный — ранее железобетонный — марш, ведущий к железнодорожным путям, в заплатках из подручных материалов.

Ремонт перехода через железнодорожные пути, как выяснилось, выполнили работники железной дороги после того, как граждане обратились к депутату Виталию Рыбакову с просьбой «оказать содействие в решении вопроса». Вот только никто – ни граждане, ни депутат не ожидали, что запланированный (!) железной дорогой ремонт настила и лестничного марша окажется именно таким.

— Жители по дороге на работу, в школу, детские сады, поликлинику испытывают трудности при подъёме на насыпь, так как лестница находится в ужасном состоянии, были случаи падения. В зимнее время, когда всё покрыто ледяной коркой, подняться вообще невозможно, а спуститься — тем более, — написали граждане в своём обращении к депутату.

И депутат подключился к проблеме: он отправил запрос на имя мэра Орла Юрия Парахина, в котором обратил его внимание на тот факт, что ненадлежащее содержание лестничного марша и настила создают угрозу безопасности жизни людей. Об этом средства массовой информации сообщали еще в 2020 году, однако ремонта проведено не было.

— Жители города с риском для жизни и здоровья вынуждены пользоваться этим переходом через железнодорожные пути. При этом лестничные марши с двух сторон являются травмоопасными, не оборудована тропинка, по которой в осенне-зимний период спуститься или подняться не представляется возможным. Настил не соответствует нормам технических требований и представляет собой незакрепленные деревянные щиты. Отсутствует освещение перехода, — сообщил депутат.

Депутат Рыбаков напомнил мэру Парахину о существовании федерального закона о местном самоуправлении, в соответствии с которым к вопросам местного значения относится участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Нормы закона возлагают обязанность на органы местного самоуправления принимать меры, направленные на обеспечение безопасности при эксплуатации пешеходного перехода через железнодорожные пути в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Однако обязанности, как известно, всегда можно «делегировать», и в таком случае «принятием мер» — обеспечением безопасности граждан — жителей города Орла, взрослых и детей, может заняться кто-то другой. И этого «кого-то» искать долго не пришлось: и. о. первого заместителя мэра города Орла Ничипоров сообщил депутату, что данный переход не является муниципальной собственностью, не значится в реестре муниципального имущества города Орла и расположен в полосе отвода железной дороги. Расходование средств бюджета города Орла на содержание имущества, не являющегося муниципальной собственностью, может быть расценено контрольными и надзорными органами как нецелевое использование бюджетных средств.

«Одновременно сообщаем, что администрацией города Орла в адрес территориального управления Московской железной дороги ОАО «РЖД» направлено письмо о рассмотрении возможности приведения пешеходного перехода через железнодорожные пути в створе улицы Линейной и ул. Мопра в соответствие с требованиями технических норм и правил», проинформировал Ничипоров.

Железнодорожники, в свою очередь, сообщили депутату Рыбакову и, вероятно, администрации Орла, что данный переход предназначен для работников железнодорожного транспорта, но также им пользуются и местные жители. «Ремонт лестничных маршей и настила запланирован, — написал в своём ответе на присланный из мэрии депутатский запрос начальник Орловской дистанции пути Перепёлкин. — Срок окончания ремонта — 10 июля текущего года».

Как видим, ремонт действительно проведён. Как его оценивают господин Ничипоров или мэр Парахин — это уже другой вопрос. Скорее всего, в отличие от жителей, они вполне довольны. Правда, железнодорожники напомнили чиновникам из мэрии, что улицы Скульптурная и Мопра не оборудованы пешеходными тротуарами и освещением в соответствии с ГОСТом, что создает риски травмирования граждан и «не дает возможности определить направление движения местного населения для безопасной организации прохода через железнодорожные пути». Что с этим будут делать Ничипоров и Парахин? Сразу укажут железнодорожникам направление движения граждан или сделают тротуары из досок и шпал?

Господа чиновники, время принять эстафету!

Ольга Рождествина