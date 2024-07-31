Машины ГАЗ-АА обнаружили орловские дайверы на дне Ладоги: о находке времен ВОВ снимут фильм

Фото: Пресс-служба правительства Орловской области

Во вторник, 30 июля 2024 года, стало известно, что группа орловских дайверов сделала уникальную находку. На дне Ладожского озера они обнаружили два автомобиля ГАЗ-АА, которые, предположительно, использовались для доставки продовольствия в осаждённый Ленинград во время блокады. Об этом сообщили в мэрии Орловской области.

Благодаря современному подводному оборудованию удалось провести детальное исследование автомобилей. Собранные материалы станут основой документального фильма, который расскажет об этой удивительной находке. В фильме также будут представлены воспоминания пассажиров ГАЗ-АА.