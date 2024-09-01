Массовое ДТП произошло под Мценском из-за пенсионера

В субботу, 31 августа 2024 года, на трассе М-2 «Крым» под Мценском произошла авария с участием четырёх автомобилей. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, виновником аварии стал 70-летний водитель автомобиля Lada Largus. Пенсионер совершал поездку из Орла во Мценск и на 337-м километре трассы решил пойти на обгон. В результате этого манёвра он столкнулся со встречными автомобилями BMW, Skoda Rapid и Kia Rio.

Пассажирке Lada Largus оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась, сообщают «Орловские Новости » .

Ранее мы писали, что толпа мигрантов атаковала маршрутный автобус в подмосковном Щёлково, в котором находились пассажиры, включая детей. Об этом сегодня, 31 августа 2024 года, сообщили в TOPNEWS .