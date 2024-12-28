Мать убитых четверых детей в «Межурке» рассказала подробности трагедии

Фото: evening-kazan.ru

В СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа Тверской области произошла страшная трагедия — были жестоко убиты четверо детей. Об этом писала сегодня, 28 декабря 2024 года, Орловская среда.

Мать убитых детей в частном доме СНТ «Межурка» рассказала подробности произошедшего, пишет iz.ru.

-Сама в шоке, сама не знаю, как так случилось. Я дома была, пошла в туалет. Пришла, уже дверь закрыта была, — поделилась женщина.

По словам женщины, она пыталась привлечь внимание мужа, но когда они смогли попасть внутрь, было уже слишком поздно. Она не может объяснить, что заставило его совершить такой ужасный поступок. Всего у неё шестеро детей, двое старших находились на втором этаже дома во время трагедии.

Ранее мы писали про жуткую трагедию в Тверской области: родной отец зарезал своих четверых маленьких детей и пытался покончить с собой.