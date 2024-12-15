Матрос Александр Марченко рассказал о трагических моментах крушения судна «Волгонефть-212» в Керченском проливе: видео

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Сегодня, 15 декабря 2024 года, матрос танкера «Волгонефть-212» Александр Марченко поделился своими воспоминаниями о моменте крушения судна в Керченском проливе. По его словам, бедствие началось из-за сильных волн. Смотрите видео по ссылке.

-Заступил в восемь часов на вахту, сделал обход. Замечаний не было, но волна была сильная. Где-то в 08:30 объявили тревогу, нас начало ломать. Собрался весь экипаж в рубке, надели спасательные жилеты, — поделился Марченко.

Марченко отметил, что спасательное судно «Меркурий» несколько раз пыталось подойти к корме, где находился экипаж, но эти попытки оказались безуспешными. Позже на место происшествия прибыл вертолет, который эвакуировал моряков.

Ранее в тот же день стало известно, что танкер «Волгонефть-212» терпит бедствие из-за плохих погодных условий в Керченском проливе, где наблюдались сильные шквалистые ветры и волнение моря до 7 баллов. Вскоре поступила информация о повреждении второго танкера. По данным главного управления МЧС по Республике Крым и Севастополю, в ликвидации последствий инцидента участвуют более 50 человек и 11 единиц техники, пишут iz.ru.

Позже выяснилось, что «Волгонефть-212» сел на мель, а через несколько часов аналогичная ситуация произошла с «Волгонефть-239» в районе порта Тамань Краснодарского края. Во время спасательной операции с первого судна были эвакуированы 13 человек, один из которых, к сожалению, погиб. Экипаж второго танкера, состоящий из 14 человек, по-прежнему находится на борту и готовится к эвакуации. В связи с происшествием было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировано на более тяжкий состав.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что в результате крушения танкера «Волгонефть-212» пострадали 11 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. У пострадавших зафиксировано переохлаждение.

Ранее мы писали, что возле берегов Керчи терпят бедствие 2 танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»: волны разорвали их на две части, видео.