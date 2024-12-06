Маугли из Подмосковья: как сложилась судьба мальчика, воспитанного собакой

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Объедки вместо завтрака. Собака вместо любви матери. И это не сказка Киплинга, а суровая реальность, в которой обычные дети становятся жертвами «заботы» своих родителей.

«Комсомолка» поведала историю Вити Козловцева, который до шести лет провел в заточении с собакой, чувствуя себя щенком. В 2005 году медсестра в Подольске заметила, что медкарта Вити давно не обновлялась. С ее заботой начался путь к спасению: обратившись в органы опеки, она заставила полицию сломать дверь его судьбы.

Навстречу пришла собака, а вскоре и мальчик. Узнать в нем человеческое дитя было сложно: голый, лохматый, передвигался на четвереньках, издавая лишь нечленораздельные звуки. Приемная мать, Лилит Горелова, вспоминает, как упала в обморок от увиденного.

Оказавшись в больнице, Вите поставили диагноз: синдром Маугли. Никто не знал, что с ним делать, пока не вспомнили о семье Гореловых, которые забрали его к себе. Витя обрел тепло и заботу, став частью семьи, где все мечты сбываются мгновенно.