Мценская больница обновила оборудование: 1,6 миллиона рублей потрачено на новый фиброколоноскоп

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области



Сегодня, 31 июля 2024 года, стало известно, что в Мценской районной больнице появился новый фиброколоноскоп, предназначенный для эндоскопического отделения. Его предшественник служил более двух десятков лет. На приобретение нового прибора было потрачено 1,6 миллиона рублей из областного бюджета.

В Департаменте здравоохранения Орловской области сообщили, что с помощью фиброколоноскопии врачи могут выявить заболевания кишечника, полипы и опухоли у пациентов. В некоторых случаях процедура проводится перед операцией, а иногда она назначается на втором этапе диспансеризации при подозрении на онкологическое заболевание. Во Мценске медики проводят более двадцати процедур в месяц.

Важно отметить, что оборудование в эндоскопическом отделении ЦРБ полностью обновлено. Помимо нового фиброколоноскопа, за последние годы здесь появились два новых гастроскопа и бронхоскоп. Это значительно улучшило качество медицинской помощи и расширило возможности диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.