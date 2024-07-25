Мценский мусор привлек внимание Ксении Собчак

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В июле 2024 года телеведущая Собчак обратила внимание на проблему мусора в городе Мценск.

Статья под названием «Мусор – новая достопримечательность Мценска» раскрывает проблему недостаточной утилизации отходов, которая наблюдается в городе с 2019 года.

Так же эту проблему связывают с появлением нового регионального оператора – УК «Зелёная роща». С тех пор в Мценске стало значительно грязнее, несмотря на штрафы, налагаемые на «Зелёную рощу» за переполненные мусорные контейнеры.

Кроме того, по мнению журналистов, ситуация ухудшилась после начала реализации проекта «Мценская верста» и начала работ по благоустройству исторического центра города. Хотя местные власти реагируют на жалобы жителей в социальных сетях, общая ситуация остается без изменений, сообщает «Орелград».