Мценский суд рассмотрит дело о хищении более 3 млн рублей у детей-инвалидов

В четверг, 5 сентября 2024 года, прокуратура Орловской области сообщила, что передала в Мценский районный суд уголовное дело против сотрудницы детского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Женщину обвиняют в краже крупной суммы денег со счетов воспитанников.

По данным следствия, обвиняемая воспользовалась тем, что дети имеют психические нарушения и не могут самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Она завладела их банковскими картами и снимала средства, которыми затем распоряжалась по своему усмотрению.

Хищения продолжались с сентября 2019 года по август 2023 года, сообщает «Орелтаймс».