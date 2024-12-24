Мечты юных орловчан сбываются благодаря «Ёлке желаний»

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Заместитель Губернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам, Вадим Тарасов, исполнит новогодние желания Екатерины и Валерии из Орла и Троснянского района. Девочки мечтали о детской игрушке и сертификате для творческих занятий, и в ближайшие дни они получат свои заветные подарки, сообщает «Орел регион».

— Традиционно «Ёлка желаний» стала доброй традицией, когда ребята формулируют свои самые искренние мечты. Наша задача — эти мечты исполнить, подарить детям частичку тепла, добра и немного предновогоднего волшебства, — отметил Вадим Тарасов.

Первый заместитель губернатора Орловской области, Владимир Ивановский, сегодня поздравил два юных жителя Ливен. Арсений, мечтавший об игрушечной машинке, получил радиоуправляемый джип «Амфибия», а Ольга, желавшая настольную игру «Менеджер», была счастлива, когда её мечта сбылась. Владимир Ивановский также преподнёс детям сладкие подарки.

Заместитель губернатора по соцполитике, Олег Ревякин, порадует Фёдора из Болхова современной настольной лампой и Селиму из Новосиля новогодним снежным шаром.

— Дети должны жить мечтой, и когда они сбываются, дети уверены в завтрашнем дне, — отметил Олег Ревякин.

Замгубернатора по внутренней политике, Ирина Патронова, привезёт подарки ребятам из Орла и Мценска, напомнив, что в преддверии праздников каждый взрослый может стать маленьким волшебником, даря радость и надежду.