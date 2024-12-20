Медицинские специалисты в Москве спасли зрение Ольге Орловой

rbc.ru

Ольга Орлова накануне открыла миру серьезную проблему со своим здоровьем. Ведущая шоу «Дом-2» столкнулась с тревожной утратой зрения, о которой врачи сообщили, что лазерная коррекция для неё недоступна. Единственным шансом вернуть ясность взгляда стала операция по замене хрусталика. На днях Орлова перенесла это вмешательство и поделилась результатами работы хирургов, сообщает «7дней.ру».

«Если всю жизнь я не видела вдаль, то теперь не вижу ни вдали, ни вблизи. Поэтому я лично очень созрела», — так Ольга выразила свою печаль и размышления о случившемся.

Вскоре после этого она показала себя с повязкой на лице, невольно привлекая внимание публики к своему состоянию после операции. Ольга призналась, что испытывает легкий дискомфорт, однако в целом ее настроение — положительное. Как сообщает «Пятый канал», операция прошла успешно. Теперь в жизни Ольги, возможно, начнется новая глава, полная надежд и новых перспектив.