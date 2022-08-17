Мелкие «недочеты» на крупную сумму

№26 (697) от 17 августа 2022 г.

На заседании профильного комитета облсовета депутатов познакомили с результатами совместной проверки двух Контрольно-счетных палат – областной и городской. Правда, выступали только представители областной КСП. Аудиторы изучали, насколько эффективно расходовались средства по программе формирования современной городской среды. К сожалению, аудит коснулся не всех объектов, а лишь одного парка Победы. Напомним, работы там изначально планировалось вести в две очереди (до второй дело пока так и не дошло). При этом первая очередь была разбита на два этапа – первый стоимостью в 94,6 миллиона рублей и второй еще на 150,6 миллиона. Удивительно, но проверяющие обошли вниманием такой важный факт: работы в парке начались задолго до официального подписания контракта с подрядчиком – ООО «Триумф». Впрочем, такие же «шалости» были допущены в свое время и при ремонте сквера Комсомольцев, что было подтверждено официальной проверкой УФАС (результаты проверки есть на сайте ведомства). Так что рядовым орловцам не привыкать, а вот почему компетентные органы не дали оценку происходящему – это интересный вопрос. Впрочем, и без этой детали, в отчете КСП была масса увлекательного.

Так, например, аудитор областной КСП Надежда Кутузова отметила, что, несмотря на полученное положительное заключение государственной экспертизы по данному объекту, в документации установлено необоснованное завышение сметной стоимости объекта на сумму более 4 миллионов рублей. Заказчиком в ходе выполнения работ была проведена корректировка сметной стоимости по объекту, и эти 4 миллиона были отработаны.

Опять же, что касается проекта, то заказчиком (а им выступало городское управление капитального строительства – УКС), работы проектировщиков были оплачены на 10 дней позже установленного контрактом срока (здесь речь идет о сумме в 298 тысяч рублей).

Также УКС необоснованно продлило подрядчику срок исполнения контракта на 46 дней. Помимо прочего, УКС неправомерно перечислило подрядчику ООО «Триумф» 413 тысяч рублей за озеленение центральной аллеи (устройство рулонного покрытия) площадью 1 234 кв. м.

Но, пожалуй, самая загадочная история вышла с устройством террасы площадью 872 кв. м, прокладкой пешеходной дорожки и устройством газона (площадью 5 449,2 кв. м) на сумму чуть более 5 миллионов рублей. Дело в том, что этих работ вообще не было в контракте! Точнее, они планировались, но только в ходе второй очереди. Строители, вероятно, так рвались в бой, что не только зашли на объект до подписания контракта, но и в итоге сделали то, что в проекте не значилось!

Задержал подрядчик и банковскую гарантию на выполненные работы в сумме 2,7 миллиона рублей. Правда, всего на два дня. Так что тут проблема не критичная. А вот следующий пункт куда интереснее.

В отчете КСП говорится, что условия размещения оборудования (4 монитора и видеосервер) в помещении, расположенном на территории парка Победы, не отвечают требованиям, установленным ГОСТом, что влечет риск утраты муниципального имущества стоимостью 635 тысяч рублей!

Итого, если суммировать все выявленные КСП нарушения, то общая сумма составит порядка 10 миллионов рублей. Увы, городские чиновники из УКСа оказались настолько заняты, что прийти на заседание комитета облсовета и ответить на вопросы депутатов никто не соизволил, хотя их приглашали. Также не было и представителей подрядчика.

Депутатов же больше всего заинтересовало, каким чудесным образом были выполнены работы по второй очереди, если торги по ней еще не проводились, да и неизвестно, существует ли в природе проект? То есть подрядчик ваял всё, что ему в голову взбредет? По словам аудитора КСП Надежды Кутузовой, все работы согласовывались с заказчиком (то есть с УКСом). Никаких договоров, проектов, дополнительных соглашений к контракту аудиторам КСП обнаружить не удалось. Только акты выполненных работ. Получается, что ООО «Триумф» сделало, а УКС оплатило то, что в муниципальном контракте вообще не значилось. При этом, когда КСП запросила пояснения, то в УКСе ответили, что просто «средства по контракту остались». Была ли это действительно ошибка, вылившаяся в экономию средств, или эта «ошибка» была заранее спланирована, еще предстоит разбираться на коллегии Контрольно-счетной палаты. Там же изучат, были ли устранены выявленные недочеты (а помимо всего выше названного, это нехватка урн и видеокамер на сумму около 70 тысяч рублей). Стоит учесть и то, что документы по результатам проверки КСП переданы в правоохранительные органы. И они еще пока не сказали своего веского слова в этой истории.

Депутат Евгений Косогов обратил внимание на то, что проверка КСП была выборочной. «Может быть, имеет смысл сделать не выборочную, а полную проверку этого объекта, если даже при выборочном анализе столько всего вскрылось?» — задал вопрос депутат. Представитель КСП ответила, что полная проверка потребует очень больших людских затрат, так как проанализировать полностью все документы и проверить наличие всех без исключения деталей благоустройства будет очень сложно. Увы, дальнейшего развития предложение депутата пока не получило.