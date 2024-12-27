Мэр Орла утвердил дизайн-проект нового сырного комплекса

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Мэр Орла, Юрий Парахин, утвердил постановление, которым придан архитектурно-градостроительный облик амбициозному объекту капитального строительства – комплексу созревания сыра, который возведут на земельном участке в переулке Артельном.

По документу, площадь комплекса составит 8591,44 кв. метра, и он будет включать три здания, каждое из которых будет выполнять свою уникальную функцию. В одномэтажном отсеке №1 разместятся камеры для созревания сыра, обеспечивая идеальные условия для этого процесса. Второй блок, трёхэтажный, отведён под производственные нужды, а в последнем здании, состоящем из четырёх этажей, будет размещён административно-бытовой корпус.

Строительство развернётся на участке по адресу переулок Артельный, 3, принадлежащем обществу с ограниченной ответственностью «Орёл» в составе ГК «Сыробогатов».

В первом полугодии 2024 года компания «Орёл» уже произвела свыше 15 тысяч тонн продукции. Главная цель – достичь переработки 500 тонн молока в сутки и запустить новые виды сыров, включая «Голландский», «Российский», «Маасдам» и даже «Пармезан», с использованием сырья из Курска, Воронежа и других регионов, сообщает «ОрелТаймс».