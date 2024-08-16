Мэр Орла Юрий Парахин поделился, что реконструкции Колхозного моста: выполнены наполовину

Сегодня, 16 августа 2024 года он посетил стройплощадку и рассказал о дальнейших планах: «В ближайшее время планируется снять верхний слой асфальта на подходах со стороны улицы Колхозной. После этого бригада проложит трассы электросетей, сетей связи, ливневой канализации и подготовит основание для укладки нового асфальта». На объекте работают около 60 человек и задействовано 12 единиц техники.

В конце июня 2024 года, готовность объекта оценивалась в 25%. Подрядчик — ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Стоимость контракта — 274 миллиона 522 тысячи 802 рубля 3 копейки. Планируется, что мост будет введён в эксплуатацию в феврале 2025 года. Однако мэр и губернатор отмечали, что работы идут с опережением графика, сообщает «Орелград«.