Мэр Парахин объявил войну мусорным «подснежникам» в Орле

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На планёрке с руководителями структурных подразделений, которая состоялась 23 декабря 2024 года, мэр Орла Юрий Парахин поручил главам территориальных управлений совместно со «Спецавтобазой» усилить ручную уборку города. Причина — «подснежники», то есть бытовой мусор, который обнажает переменчивая погода.

-Переменчивая погода обнажает летние сюрпризы — бытовой мусор вдоль дорог, который зимой обычно скрывают сугробы. Так называемые «подснежники» Юрий Парахин поручил оперативно ликвидировать, усилив ручную уборку территорий, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, мэр распорядился очистить территории новогодних гуляний к 8 утра 1 января. Главам районов совместно со «Спецавтобазой» необходимо составить график для бригад ручной уборки, пишет oreltimes.ru.

Юрий Парахин обратился к жителям Орла с просьбой уважать труд тех, кто создаёт чистоту в городе. Он призвал горожан провести праздники весело и красиво, но без мусора.

Ранее мы писали, что в России хотят обязать водителей мусоровозов фотографировать состояние контейнерных площадок до и после вывоза отходов.