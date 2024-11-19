Мэрия Орла рассказала, когда жители Советского района получат чистую воду в кранах

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В администрации Орла сообщили, что ржавая вода в трубах горожан появилась в результате скачка напряжения в сети и остановки подачи воды, сообщает newsorel.ru.

В мэрии пообещали, что в ближайшее время нормальное функционирование водоснабжения будет восстановлено.

Напомним, начиная со вчерашнего дня жители Заводского и Советского районов жалуются на ржавую воду, текущую из кранов.