Мэрия Орла рассказала, когда жители Советского района получат чистую воду в кранах

В администрации Орла сообщили, что ржавая вода в трубах горожан появилась в результате скачка напряжения в сети и остановки подачи воды, сообщает newsorel.ru.
В мэрии пообещали, что в ближайшее время нормальное функционирование водоснабжения будет восстановлено.
Напомним, начиная со вчерашнего дня жители Заводского и Советского районов жалуются на ржавую воду, текущую из кранов.
«Накануне произошел скачок напряжения в сети электроснабжения и, как следствие, остановка системы подачи воды. В результате чего появилась ржавчина в стальных трубах. Сейчас МПП ВКХ «Орелводоканал» принимает все меры для промывки труб», — сообщили в мэрии.