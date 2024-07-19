Мэрия Орла переходит на особый режим работы в преддверии Дня города

В преддверии празднования Дня города мэрия Орла готовится к работе в особом режиме. Это позволит оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Постановление о готовности руководства администрации, а также городских предприятий, организаций и учреждений к реагированию на ЧС подписал мэр Юрий Парахин.

Согласно документу, заместители мэра, начальники территориальных управлений администрации и руководители структурных подразделений мэрии будут круглосуточно взаимодействовать с «Единой дежурно-диспетчерской службой» с 18:00 2 августа до 09:00 6 августа 2024 года.

Руководителям городских предприятий, организаций и учреждений рекомендовано организовать круглосуточное дежурство сотрудников из числа руководящего состава на аналогичный период.