Мэрия Орла заверила, что крыша будет: жители города выразили озабоченность по поводу ее отсутствия на укрытиях

Фото: мэрия Орла

В июле 2024 года продолжается установка пяти укрытий на случай атаки ВСУ, которые оборудуются в различных общественных местах Орла. Однако некоторые жители задаются вопросом о том, почему укрытия не имеют крыши. В администрации областного центра заявили, что крыша будет установлена позже.

По словам чиновников, укрытия предусматривают крышу, так как это защитное сооружение. Кроме того, будут установлены освещение и надпись «укрытие» для быстрого ориентирования горожан в случае ЧС. Внутри каждого укрытия смогут разместиться до 30 человек.

Укрытия уже установлены в парке Победы, вблизи сквера А.П. Ермолова, площади Ленина, сквера Комсомольцев и Детского парка. В некоторых местах они уже находятся в эксплуатации, но некоторые жители выражают озабоченность по поводу отсутствия крыши и предполагаемого риска для безопасности.

Мэрия Орла заверила, что все необходимые меры безопасности будут приняты и обеспечивает горожан, что укрытия будут эффективными и защитными в случае нападения ВСУ.