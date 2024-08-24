Места, где могут запретить орловцам передвигаться на самокатах

В Орле на заседании комитета горсовета 22 августа 2024 года обсудили возможные ограничения для владельцев электросамокатов. Ранее поступило предложение запретить кататься на них в центре города. Однако документ отправили на доработку с замечаниями.

Среди мест, где могут запретить передвигаться на самокатах, — улица и площадь Ленина, а также соседняя Пролетарская гора. В список ограничений попали мосты и путепроводы, Детский парк и бульвар Победы.

Но так как остаются еще вопросы взаимоотношений муниципалитета с организаторами проката, окончательное решение пока не принято.

— Будут указаны требования к размещению и оборудованию стоянок СИМ. Присутствующие на комитете представители УМВД говорили о том, что в других регионах уже существуют подобные правила. Пока же народные избранники отправили документ на доработку, — сообщили в пресс-службе Орловского горсовета.

Ранее мы сообщали, что в Орле наблюдается увеличение случаев травматизма среди людей, использующих самокаты. Многие из них получают серьёзные повреждения и оказываются в стационарах орловских больниц.