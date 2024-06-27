Международный день борьбы с наркотиками: больше тысячи человек под наблюдением наркологов в Орловской области

В среду. 26 июня 2024 года, в России отмечался Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими веществами и их незаконным оборотом. Накануне руководитель управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Орловской области Владимир Журавлев рассказал, что в регионе находятся под диспансерным наблюдением наркологов 1105 человек. Данными он поделился в интервью Эльзе Ахмедбековой на ТК «Россия 1 Орел» .

За текущий год в Орловской области было выявлено 170 наркопреступлений, выявлены 28 преступных групп и сообществ, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Было изъято 32 килограмма наркотических веществ, причем 80% из них были «синтетикой». Согласно данным Журавлева, в регионе находятся под диспансерным наблюдением наркологов 1105 человек, включая восемь несовершеннолетних.

Для противодействия наркозависимости проводятся профилактические мероприятия. В текущем учебном году более 350 образовательных учреждений были задействованы в тестировании на употребление наркотиков, охватив при этом четыре тысячи человек. С начала года в области было проведено 233 профилактических мероприятия с участием областного наркодиспансера.

Полное интервью можно посмотреть по ссылке.