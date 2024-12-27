Михаил Мишустин объявил о выделении полутора миллиардов рублей на подготовку к строительству Западного обхода Орла

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Сегодня, 27 декабря 2024 года, стало известно, что Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал о планах по финансированию строительства Западного обхода в Орле. На подготовку территории, по которой пройдёт новая дорога, будет выделено 1,5 миллиарда рублей.

Новая трасса протяжённостью 16 километров соединит две федеральные дороги — М-2 «Крым» и Р-120 Орёл — Брянск — Смоленск, пишут vestiorel.ru. Это позволит перенаправить транзитный поток, движущийся в направлениях Белоруссия — Казахстан, а также Брянск — Ростов — Сочи. Завершение строительства запланировано на 2028 год.

— Глава правительства поручил Минстрою сделать все возможное, чтобы сохранить высокий темп работы, а также продолжать наращивание сети дорог и повышать связанность российских населенных пунктов, — сообщили в Правительстве РФ.

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