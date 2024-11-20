Михаил Мишустин выделил 4 миллиона рублей для обследований новорождённых в Орловской области

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить Орловской области четыре миллиона рублей на проведение расширенного неонатального скрининга младенцев. Об этом сообщили в региональном правительстве, сообщает newsorel.ru.
Неонатальный скрининг необходим в течение первых двух суток после рождения ребенка. В случае выявления врожденных заболеваний врачи имеют возможность своевременно среагировать и принять нужные меры.
«Через 24-48 часов после рождения специалисты делают безболезненный прокол малышу в пятку и наносят 8 маленьких пятнышек крови на специальные фильтровальные бланки. Один из них отправляется на исследование в лабораторию НКМЦ, второй − в референс-центр в Москву», — рассказали о процедуре в правительстве.