Михаил Мишустин выделил 4 миллиона рублей для обследований новорождённых в Орловской области

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить Орловской области четыре миллиона рублей на проведение расширенного неонатального скрининга младенцев. Об этом сообщили в региональном правительстве, сообщает newsorel.ru.

Неонатальный скрининг необходим в течение первых двух суток после рождения ребенка. В случае выявления врожденных заболеваний врачи имеют возможность своевременно среагировать и принять нужные меры.