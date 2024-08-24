Михаил Шуфутинский поднимает ценник на выступление: перевернуть календарь 3 сентября в этом году под голос шансонье обойдется в 3 миллиона рублей

Каждый год 3 сентября Михаил Шуфутинский становится героем мемов, рилсов и тиктоков благодаря своему легендарному хиту о рябиновых кострах. В преддверии Дня знаний певец активно готовится к выступлениям. Как стало известно SHOT, на частных вечеринках в этом году Михаил согласен спеть за три миллиона рублей — это на полмиллиона больше, чем в прошлом. «Индексация Шуфутинского» происходит стабильно раз в год.

Райдер артиста не содержит особых требований: только бутылка 12-летнего односолодового виски Macallan и две бутылки вина для создания осеннего настроения. Певец предпочитает белое сухое вино Pinot Grigio и Chablis. Правда, спеть про 3 сентября именно 3 сентября Шуфутинский не сможет — в этот день у него концерт в Кремле.

Шуфутинский исполняет песню «3 сентября» уже более 30 лет. Она вошла в его сольный альбом в 1994 году.