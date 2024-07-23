Миллионным посетителем «Поезда Победы» стала школьница из Мценска: орловчанка получила путёвку в Карелию

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

В понедельник, 22 июля 2024 года, на вокзале города Орла сделал остановку «Поезд Победы» — передвижной музей, посвящённый Великой Отечественной войне. На торжественной церемонии по случаю прибытия поезда стало известно, что миллионным посетителем экспозиции стала Светлана Трушакова, ученица школы №3 из Мценска. В подарок орловчанке вручили путёвку на семейное путешествие в Карелию. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

В пресс-службе отметили, что в семье Светланы бережно хранят память о её прадедушке — фронтовике Григории Ильиче Слепухине.

Григорий Ильич прошёл всю войну с 1941 по 1945 год. Сначала он служил телеграфистом, а затем стал разведчиком и сражался на Третьем украинском фронте. После освобождения Белгорода воин был награждён медалью «За отвагу».