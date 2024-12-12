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В среду, 11 декабря 2024 года, премьер-министр Михаил Мишустин объявил о выделении дополнительных 14 млрд рублей на льготные кредиты в сельской местности. Эти средства предназначены для субсидирования процентных ставок по кредитам, направленным на повышение качества жизни граждан в сёлах.

Благодаря этой мере поддержки жители сельской местности смогут оформить льготный кредит на благоустройство своих домов. В частности, эти средства можно будет использовать для проведения воды и газа, пишет iz.ru.

В федеральном бюджете на 2024 год уже предусмотрено более 24 млрд рублей для развития сельских территорий. Недавно было выделено ещё 11,5 млрд рублей, чтобы обеспечить обслуживание ранее взятых кредитов.

-Сегодня мы направим на такие цели дополнительно порядка 14 млрд рублей. Но это, соответственно, позволит просубсидировать подобные займы практически за три последних месяца этого года и поддержать на прежнем уровне ставки для свыше чем 170 тыс. уже заключенных договоров о кредитовании, — заявил Мишустин. — заявил Мишустин.

Ранее мы писали, что в Орловской области финансово поддержат учителей, решивших работать в сельской местности.