Мишустин выделил 14 миллионов на дополнительные выплаты медработникам в Орловской области

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы страны получат федеральные средства для вознаграждения труда медицинских работников. Внимание уделяется врачам, фельдшерам и медсёстрам, которые вступили в ряды своих учреждений в новом 2024 году.

Весьма значительная сумма — 10 миллиардов рублей — была распределена между регионами, и Орловская область получила 14 миллионов 358 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на поддержание и стимулирование медицинского персонала, чей труд и самоотверженность стали особенно важны в условиях современного здравоохранения.

Деньги поступят на счета орловского Территориального фонда обязательного медицинского страхования, что позволит немедленно приступить к их распределению для оплаты труда, заявившегося в новую эпоху медицинской ответственности и заботы. Таким образом, поддержка государства обеспечит более достойные условия для тех, кто стоит на передовой борьбы за здоровье и благополучие общества, сообщает «Орловские новости».