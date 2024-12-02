Многодетная мать из Нижнего Новгорода бросала пятимесячную дочь в сугроб и снимала издевательства на видео ради славы в интернете

nnov.kp.ru

В Нижнем Новгороде не утихают волнения вокруг многодетной матери, оставившей свою пятимесячную дочь в сугробе, снимая на видео ужасы, которые она сама же замыслила, сообщает nnov.kp.ru.

Шокирующие кадры, обрушившиеся на социальные сети утром 1 декабря, запечатлели беззащитного младенца, лежащего на снежной груди, судорожно кричащего от холода. Окутанная лишь в тонкое одеяльце, крошка стучит по ледяной корке голыми ножками. Холодное сердце матери ловко зафиксировало страдания своего дитя на камеру, провозглашая зловещее: «Что, мразь, никому не нужна? Вот теперь, лежи!»

После того как это ужасающее зрелище перекочевало в городские паблики, правоохранительные органы вмешались в ситуацию. Против безответственной матери было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Вскоре она была арестована.

На допросе женщина, словно оправдываясь, произнесла: «Хотелось славы в интернете. Это была глупость с моей стороны.» В настоящее время ее дети — две пятимесячные девочки-близнецы и двое старших — находятся под защитой. Следственный комитет России взял ситуацию под личный контроль.