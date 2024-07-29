Многодетные семьи в Орле получат к учебному году по 4 тысячи рублей на каждого ребёнка: названы даты выплат

В Орловской области сообщили о сроках перечисления средств на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей. Выплаты будут производиться в период с 5 по 9 августа 2024 года, сообщила в соцсетях Ирина Гаврилина, глава Департамента социальной защиты региона.

Размер пособия составит 4 тысячи рублей на каждого ребёнка. Это позволит обеспечить детей необходимой одеждой к началу учебного года.

Ирина Гаврилина также напомнила, что заявление на получение выплаты можно подать до 30 сентября в органах социальной защиты по месту жительства или в многофункциональных центрах (МФЦ).

Важно отметить, что ежегодная выплата в размере 697 рублей, которая ранее предоставлялась к началу учебного года, больше не будет выплачиваться.

Также хочется напомнить, что с 1 сентября 2024 года в школах Орловской области планируется ввести единую школьную форму.