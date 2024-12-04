Мобильные офисы налоговой службы откроются в Орле и Мценске

5 декабря сотрудники региональной налоговой службы организуют выездной мобильный офис в Семейном МФЦ по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, 102А. Офис будет открыт с 10:00 до 12:00.

18 декабря налоговики установят мобильный офис во Мценске – в администрации Мценского района по адресу: г. Мценск, пл. Ленина, 1. И здесь он также будет работать с 10:00 до 12:00.

Посетителей мобильных офисов ожидает ценная информация о том, как узнать свою налоговую задолженность и погасить её с помощью электронных сервисов ФНС России. Орловцам представят разъяснения о том, как уплата платежей на Единый налоговый счёт позволяет избежать образования долгов и начисления пени, а также помогут подключить налоговые уведомления на портале госуслуг, сообщает oreltimes.ru.

Кроме того, специалисты управления поделятся преимуществами получения социальных налоговых вычетов в упрощённом порядке.

Все мероприятия проводятся совершенно бесплатно и доступны для всех категорий налогоплательщиков.