Мода на шрамирование: почему эта процедура стала популярной в Москве?

В Москве наблюдается стремительный рост интереса к шрамированию — яркой и вызывающей процедуре, придающей внешности особую брутальность. За последний год число клиентов увеличилось на 20%, причем подавляющее большинство — мужчины.

Шрамирование, ставшее популярным еще 15 лет назад, сегодня пера переживает настоящий бум. Оно воплощается в узорах на коже, имитации хирургических шрамов и следов от холодного оружия. Как сообщает SHOT, основными клиентами являются мужчины старше 25 лет, стремящиеся выглядеть устрашающе, дабы гопники отступали при первых же взглядах на их «брутальные» шрамы. Наибольшей популярностью пользуется создание естественных, «живых» шрамов, а не абстрактных узоров. Стоимость процедуры начинается от 10 000 рублей, в то время как за сантиметр пореза придется отдать как минимум 2500 рублей. Многие замалчивают истинную природу своих шрамов, но встречаются и знаменитые примеры, как, например, вокалист группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай.

Тем не менее, шрамирование может не только добавлять брутальности, но и вызывать серьезные медицинские проблемы, поэтому специализированные салоны вправе отказывать желающим с противопоказаниями.