Модные сумки 2025: какие модели станут трендом следующего года?

Фото: life.ru

В мире моды постоянно появляются новые тенденции и стили, и сумки не являются исключением. В этой статье мы расскажем о самых модных сумках 2025 года, которые помогут вам создать стильный образ и выразить свою индивидуальность, пишет thesymbol.ru.

Клатчи 2025: теперь и в повседневной жизни

Фото: Legion-Media Coach весна-лето 2025

Один из трендов, который дизайнеры не могут отпустить уже несколько сезонов — это клатчи. Они стали настолько популярными, что теперь их можно увидеть не только на вечерних мероприятиях, но и в повседневной жизни. Клатчи становятся всё больше и вместительнее, позволяя носить с собой все необходимые вещи.

Если вы ищете стильный клатч, обратите внимание на минималистичные модели без лишнего декора или акцентные варианты, такие как розовый клатч от Coach. Однако, несмотря на их размеры, не стоит перегружать клатчи тяжёлыми вещами, так как отсутствие ремешка может сделать их неудобными для ношения.

Рюкзаки 2025: возвращение к трендам 2010-х

Фото: thesymbol.ru Miu Miu весна-лето 2025

Если вы думали, что рюкзаки ушли в прошлое, то вы ошибались. Рюкзаки возвращаются в моду, и это отличный выбор для тех, кто ценит удобство и функциональность. Модель рюкзака от Miu Miu — отличный пример того, как рюкзак может быть стильным и универсальным аксессуаром. Он легко впишется в любой образ и вместит всё необходимое.

Сумки-таксы 2025: новый тренд, который останется с нами надолго

Фото: Legion-Media Prada весна-лето 2025

Сумки-таксы — это ещё один тренд, который мы забираем с собой в 2025 год. Эта модель, впервые представленная в коллекции Alaïa, становится всё более популярной среди дизайнеров. Она имеет небольшие размеры и вытянутую форму, напоминающую породу собак «такса».

Prada предлагает свой вариант сумки-таксы с двумя длинными ручками и скруглёнными углами, но детали могут меняться, главное — сохранить основную форму.

Плетёные сумки 2025: стиль и удобство в одном флаконе

Фото: Legion-Media Hermès весна-лето 2025

Весенне-летний сезон невозможно представить без плетёных сумок. Это могут быть привычные «корзинки» в духе француженок или огромные тоуты из мягкой рафии — выбор зависит от ваших предпочтений. Если вас беспокоит, что содержимое вашей сумки будет видно через плетение, обратите внимание на каркасные сумки, такие как в коллекции Hermès. Внешняя плетёная часть сумки отлично держит форму и эффектно смотрится, а все вещи можно надёжно спрятать в закрывающемся мешочке, который кладётся внутрь.

Блестящие сумки 2025: блеск, который не выйдет из моды

Фото: thesymbol.ru Gucci весна-лето 2025

Блестящие сумки — это не просто аксессуар, это способ добавить блеска и яркости в ваш образ. На показах весна-лето 2025 мы увидели немало сверкающих сумок, расшитых стразами, пайетками или блестящей бахромой, как в коллекции Gucci. Такая сумка украсит любой, даже самый простой образ и обязательно произведёт вау-эффект.

Сумки-ведра 2025: стильный и практичный выбор

Фото: thesymbol.ru Bottega Veneta весна-лето 2025

Ещё один тренд наступающего года — сумки-вёдра. Их мы обнаружили в коллекциях самых разных брендов. Это могут быть лаконичные модели из однотонной кожи с мягкими стенками или акцентные опции, моментально приковывающие к себе всё внимание.

Например, у Bottega Veneta есть интересная модель сумки-ведра, сплетённая из кожи разных оттенков и украшенная крупным декором в стиле бохо. Она стала одной из самых запоминающихся в новой коллекции итальянского бренда. Правда, если решитесь на такую покупку, комбинировать сумку лучше с предельно лаконичной одеждой — так образ выйдет гармоничным.

Вместительные сумки 2025: практичность и стиль в одном флаконе

Фото: Legion-Media Chloé весна-лето 2025

Огромные сумки, вмещающие в себя целую жизнь своего владельца, уже даже сложно назвать трендом. Несколько лет назад гипертрофированные тоуты и хобо неожиданно возникли на модной арене, потеснив с неё популярные в то время микросумки. Впрочем, они оказались такими удобными, что мы быстро к ним привыкли и теперь воспринимаем их присутствие в числе трендов как само собой разумеющееся. А если у вас по какой-то причине до сих пор нет вместительной сумки, рекомендуем срочно исправляться. Хорошим выбором станет классический тоут или хобо с цепочкой, как у Chloé.

Поясные сумки 2025: неожиданный камбэк

Фото: Legion-Media Alaïa весна-лето 2025

А вот этого модного камбэка, пожалуй, никто не ожидал. Некогда популярные поясные сумки снова возвращаются. И речь идёт не только о привычных «бананках», но и о более элегантных опциях. Например, как в коллекции Alaïa. Если вы из числа поклонников поясных сумок, в 2025 году можете смело носить их и в пир, и в мир — дизайнеры полностью легитимизировали их на модной арене.

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